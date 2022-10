Coronavirus, in Abruzzo 247 positivi e un decesso

Lunedì 31 ottobre 2022 - 15:01

In diminuzione il numero degli attualmente positivi: sono 14.629

Pescara, 31 ott. (askanews) – Sono 247 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3710. Ci sono inoltre, 802 guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14.629 (-556 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 228 tamponi molecolari e 937 test antigenici. Dei casi positivi di oggi, 54 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 52 in provincia di Chieti, 92 in provincia di Pescara, 49 in provincia di Teramo.