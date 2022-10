Napoli, latitante arrestato mentre preleva reddito cittadinanza

Sabato 29 ottobre 2022 - 11:29

L'uomo si era recato all'ufficio postale con una bici elettrica

Napoli, 29 ott. (askanews) – Latitante arrestato dai carabinieri mentre preleva il reddito di cittadinanza in un ufficio postale a Giugliano in Campanaia. In manette è finito M.B., 45enne che si era reso irreperibile da luglio poiché condannato a 5 anni, 4 mesi e 27 giorni dal tribunale di Firenze. I militari, durante le indagini, hanno monitorato i social, il web e i movimenti finanziari dell’uomo. E proprio sfogliando il suo estratto conto i carabinieri hanno scoperto che fosse beneficiario del reddito di cittadinanza e che Qualcuno prelevava sistematicamente l’intera somma accreditata, poco dopo il bonifico. Ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli. Analizzando i vecchi movimenti è emerso che gli uffici postali utilizzati dal latitante per prelevare la somma erano sei. Il giorno dell’accredito i carabinieri si sono appostati nei pressi di ognuno di questi. M.B. non ha tardato e in sella ad una bici elettrica si è presentato all’ingresso delle poste di Via I Maggio, nel comune di Giugliano in Campania. Le manette sono scattate subito e per il 45enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.