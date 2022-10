Stories Milano presenta collezione a Sostenibilità Incrociate

Venerdì 28 ottobre 2022 - 19:02

Alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba

Milano, 28 ott. (askanews) – Sabato 29 ottobre dalle 11 ad Alba, in occasione di “Sostenibilità Incrociate” – un ciclo di incontri in cui la cucina d’autore dialoga con alta finanza e innovazione digitale, artigianato di eccellenza e alta moda, arte e musica,design e cultura – il designer e fondatore del marchio Stories Milano, Stefano Giordano, salirà sul palco della manifestazione organizzata nel palinsesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba.Giordano presenterà il proprio progetto e la nuova collezione Revintage, che sarà ospitata all’interno de La Casa di Stories, una struttura in bioedilizia installata in Piazza Vittorio Veneto ad Alba, dal 28 ottobre al 6 novembre.“Si dovrebbe educare la società ad acquistare articoli di qualità durevoli nel tempo, piuttosto che capi provenienti dal mondo fast fashion, in cui la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente e delle persone sono temi neanche presi in considerazione. Questo è ciò che intendo trasmettere sin dall’inizio con Stories Milano e anche con i nuovi capi che presenterò all’interno della Casa di Stories, un progetto messo in atto grazie alla collaborazione di partner che condividono insieme a noi il rispetto dell’ambiente”, queste le parole del designer Stefano Giordano.