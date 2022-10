Enti locali, Roberti: Fvg a Assemblea Anci a Bergamo

Venerdì 28 ottobre 2022 - 15:59

Trieste, 28 ott. (askanews) – Dal 22 al 24 novembre si svolgerà la 39esima Assemblea Anci, nel contesto dell’Anci Expo alla Fiera di Bergamo. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla Giunta regionale, sottolineando che per la Regione “si tratta di una manifestazione che riveste carattere di particolare rilevanza sia nel mondo del lavoro che dell’imprenditoria e la presenza del Friuli Venezia Giulia sarà fondamentale per il dialogo tra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo”. L’appuntamento prevede tre giornate nelle quali aziende ed enti pubblici potranno mettersi a confronto sui principali temi politici d’interesse degli enti locali. La scorsa edizione si è sviluppata in una superficie di oltre 16mila metri quadri, ha ospitato più di 200 stand e ha registrato la presenza di oltre 12mila visitatori con otto sale collaterali nelle quali si sono svolti 50 eventi tra convegni e workshop tematici.