Veneto, Zorzi e Favero (Pd): altre tasse per le strade extraurbane venete

Giovedì 27 ottobre 2022 - 18:26

"No alla Treviso-Mare a pagamento"

Roma, 27 ott. (askanews) – “Introdurre un pedaggio, pur calmierato e con una gratuità temporanea o riservata a pochi comuni trevigiani, non giustifica – specie in questo periodo di crisi e di caro bollette – la trasformazione della Treviso Mare in un’ennesima strada a pedaggio da Meolo alla rotonda della Frova, peraltro nei pressi di un centro commerciale già costruito a Jesolo. La viabilità esistente può certamente essere modificata con una spesa minore e restare gratuità per tutti. Il citato progetto della “Via del mare”, pur con nome altisonante, non risolve poi la questione traffico di accesso all’abitato di Jesolo lido né il problema viabilistico per raggiungere altre località della costa veneziana come il Cavallino. I trevigiani e i vicentini già pagano pedaggi salati per la “Pedemontana Veneta” e già temono il rischio che accanto a nuove infrastrutture viarie sorgano nuove zone industriali, che non mancano certo nella nostra regione”. Così commentano le dichiarazioni del Presidente Zaia sulla “Via del mare” Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente Segretario Provinciale del Pd di Treviso e Responsabile Ambiente provinciale e regionale.