Veneto, Zaia: con bandi Fse-Fse+ prima regione che ottiene ok Ue

Giovedì 27 ottobre 2022 - 16:31

Oltre 25 mln per fragili e a rischio esclusione

Venezia, 27 ott. (askanews) – “Lo scorso agosto il Veneto è stato la prima regione in Italia, insieme all’Emilia Romagna, a vedere approvato dalla Commissione Europea il Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che prevede interventi per l’occupazione e per il miglioramento della vita dei cittadini veneti pari a oltre un miliardo di euro. Ora siamo pronti a partire con un primo pacchetto di risorse, pari a oltre 25 milioni di euro, per sostenere i progetti di inserimento lavorativo per le persone più fragili e più a rischio di esclusione sociale. Le politiche per il lavoro del Veneto sono riconosciute come punto di riferimento a livello nazionale ed europeo. Vogliamo continuare ad investire per dare risposte puntuali nel campo dell’occupazione, soprattutto alle persone con maggiori difficoltà e bisogni”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro Elena Donazzan, dei primi bandi del Programma Regionale FSE e FSE+ 2021-2027 nella priorità “Occupazione”.“Stiamo lavorando con questo primo pacchetto di risorse, da oltre 25 milioni di euro, destinato a far entrare nel mondo del lavoro persone fragili e a maggior rischio di esclusione – spiega in dettaglio Donazzan -. Si tratta di lavorare sulla personalizzazione dei bisogni delle persone fragili. Infatti, 10 milioni sono indirizzati all’apprendistato professionalizzante, 10 milioni a work experience, 5 milioni ai lavoratori di pubblica utilità e 150mila euro, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal programma GOL, per i voucher di conciliazione”.