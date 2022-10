Covid, in Lombardia 6.216 nuovi positivi (16,2%) e 22 decessi

Mercoledì 26 ottobre 2022 - 19:54

Un nuovo ricovero in terapia intensiva ma 9 lasciano reparti ordinari

Milano, 26 ott. (askanews) – E’ di 22 decessi e 6.216 nuovi positivi il 16,2% dei 38.317 tamponi effettuati, il bilancio del Covid-19 fatto registrare nelle ultime 24 ore in Lombardia. E’ quanto risulta dal report quotidiano di Regione Lombardia, dal quale emerge anche il ricovero di una persona nelle terapie intensive (dove sono assistiti complessivamente 22 pazienti), mentre 9 pazienti hanno lasciato i reparti dedicati, dove rimangono in cura 1.155 persone.Milano rimane la prima provincia per nuovi positivi: 1.839, di cui 668 in città. Seguono le provincie di Varese (694), Brescia (685), Monza (592), Bergamo (464), Como (453), Pavia (401), Mantova (284), Cremona (223), Lecco (215), Lodi (147) e Sondrio (101).