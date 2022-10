Alla Sardegna 11 mln di euro dal Fondo sviluppo montagne italiane

Mercoledì 26 ottobre 2022 - 17:58

Alle comunità svantaggiate

Roma, 26 ott. (askanews) – Il ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie ha provveduto alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, approvando quanto deciso dalla Conferenza permanente Regione – Enti locali, svoltasi il 17 ottobre scorso, con riferimento ai criteri di riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni e loro aggregazioni.La Regione Sardegna è beneficiaria di un finanziamento di 11 milioni e 210 mila euro. Lo ha annunciato l’assessore degli Enti Locali, Quirico Sanna che specifica come tale importo verrà suddiviso per l’80% ovvero 8 milioni e 968 mila euro, derivanti dall’applicazione dei coefficienti di ripartizione definiti dal Fondo Nazionale per la Montagna e per il 20%, 2 milioni e 242 mila euro a titolo di premialità. La stessa viene concessa laddove la Regione Autonoma della Sardegna provveda al cofinanziamento delle azioni da realizzare, per pari importo, con risorse finanziarie di diversa fonte.“Le risorse assegnate – specifica l’assessore Quirico Sanna – sono destinate a sostenere, a promuovere e realizzare interventi per le salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani”.“Le iniziative progettuali – sottolinea Sanna – devono far riferimento a quelle di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani anche attraverso la realizzazione delle Green Community. Interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli idroelettrici. Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. Progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno. Misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economica o sociale dei territori montani, compresi interventi di mobilità sostenibile e interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell’istruzione. Infine iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori”. (Segue)