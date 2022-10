World Pasta Day, Diotaiuti: inaccettabile importare 80% grano

Martedì 25 ottobre 2022 - 16:08

Primo Congresso Emergenza grano a Matera promosso da chef Diotaiuti

Roma, 25 ott. (askanews) – “Prima del Covid, importavamo l’80% del grano che utilizzavamo in Italia. Lo trovo inaccettabile”: così Luigi Diotaiuti, lo chef internazionale – originario della Basilicata ma da trent’anni con il ristorante ‘Al Tiramisu’ a Washington – ha aperto i lavori del primo Congresso “Emergenza grano: da strumento di guerra a risorsa di Pace”, organizzato a Matera per il World Pasta Day.“Al termine dei lavori – ha aggiunto lo chef – stileremo un documento che inviero alle istituzioni competenti, per far sì che tutto il fenomeno su grano e situazioni alimentari cambi. Auspico che non si senta più il rumore assordante delle bombe, ma quello dei piatti e dei bicchieri, in tutto il mondo”.