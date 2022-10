Toti: Mediaset ha scelto Genova per il suo Capodanno in piazza

Martedì 25 ottobre 2022 - 15:36

Bucci: sarà un'occasione unica di promozione del territorio

Genova, 25 ott. (askanews) – “Il grande Capodanno in piazza di Mediaset sarà a Genova! La nostra città ospiterà lo straordinario evento che come ogni anno il 31 dicembre andrà in diretta su Canale 5, portando la Liguria nelle case di milioni di telespettatori e migliaia di persone in piazza De Ferrari”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.“Un progetto – sottolinea Toti – in cui ho creduto sin da subito con il sindaco Bucci e Agenzia In Liguria e che si è realizzato grazie all’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, che ringrazio di cuore e che ormai è un ligure doc e non perde occasione per dimostrare attaccamento alla terra dove ha scelto di vivere e crescere i suoi figli. I nostri uffici, quelli del Comune e la Camera di Commercio sono già al lavoro per sfruttare al massimo questa grande occasione”.“Cantanti e ospiti di primo piano – aggiunge il governatore ligure – lavoro per locali, ristoranti, negozi e strutture ricettive, una vetrina eccezionale per la nostra terra. La presentatrice probabilmente sarà Federica Panicucci e presto sapremo quali super ospiti saliranno sul palco. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, finalmente la Liguria si riprende il suo Capodanno in piazza”.Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Genova Marco Bucci. “Decine di migliaia di persone – ricorda il primo cittadino – arriveranno da tutta Italia per festeggiare l’arrivo del 2023 in piazza, mentre le bellezze nella nostra città saranno trasmesse in tv a milioni di telespettatori. Dopo gli anni della pandemia i festeggiamenti per la notte di San Silvestro ritornano in piazza in grande stile, con ospiti illustri e grandi sorprese. Un’occasione unica – conclude Bucci – di promozione per il nostro territorio con uno spettacolo di altissimo livello, Genova sarà la grande protagonista del capodanno italiano”.