Toscana, il 5 novembre al via il Next Generation Fest

Martedì 25 ottobre 2022 - 13:07

Ideato dalla Regione per la Generazione Z

Firenze, 25 ott. (askanews) – Da oggi i giovani hanno il loro Festival, la Generazione Z ha il suo momento di riflessione, ideato dalla Regione Toscana e Giovanisì: l’appuntamento da non perdere è a Firenze il 5 novembre con “Next Generation Fest”. Chiamati a raccolta da tutta Italia migliaia di ragazzi e ragazze per discutere dei temi che più stanno loro a cuore come Europa, innovazione, digitale, sostenibilità, creatività, inclusione e cittadinanza.Sul palco del Teatro del Maggio si alterneranno in 60 tra youtuber, creator, startupper, cantanti, presentatori, sportivi oltre a personaggi più maturi con storie di rilievo. Tra i big attesi a Firenze anche il volto tv Paolo Bonolis, il videomaker/regista/youtuber Luis Sal, il conduttore Nicolò De Devitiis, le sportive Larissa Iapichino e Ambra Sabatini, lo psichiatra Paolo Crepet, lo scrittore Stefano Massini, lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, il musicista Matteo Romano, la graphic journalist Takoua Ben Mohamed, i creators Wikipedro e Muriel, l’attore Jonathan Canini, solo per citarne alcuni.Per Regione Toscana interverranno il presidente Eugenio Giani, il capo di Gabinetto Cristina Manetti e il portavoce del presidente, Bernard Dika.“Next Generation Fest” è interamente finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e promosso dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, in collaborazione con Fondazione sistema Toscana e il Teatro del Maggio.L’evento è inserito nel calendario dell’Anno europeo dei giovani, promosso dalla Commissione europea con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo e la voglia di innovazione di coloro che sono nati all’inizio del millennio.