Scontri alla Sapienza, Mosap: solidarietà ad agenti feriti

Martedì 25 ottobre 2022 - 15:38

Conestà: no a strumentalizzazioni, punire manifestanti violenti

Roma, 25 ott. (askanews) – “Qualcuno non ha tardato a strumentalizzare l’operato delle forze dell’ordine a parlare di violente manganellate sugli studenti, offrendo all’opinione pubblica una versione totalmente distorta di quanto accaduto. La verità è che oltre cento manifestanti si sono violentemente scagliati contro pochi colleghi in borghese, rendendo necessario l’intervento del Reparto Mobile”. Così afferma in una nota Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia – Mosap.“Solidarietà ai colleghi del Reparto Mobile e del Distretto San Lorenzo, insieme al loro dirigente Moreno Fernandez. A violenza di questi pseudo antifascisti va punita severamente, è storia vecchia – dice Conestà – farsi scudo con il sacrosanto diritto a manifestare per creare disordini e inveire contro le divise. La polizia è chiamata a garantire l’ordine pubblico e a tutelare il diritto di manifestare, ma quando questo sfocia in violenza, siamo davanti a delinquenti che non hanno rispetto per chi rappresenta lo Stato. Lo tengano bene in mente i politici che non hanno perso tempo per gridare all’abuso”.