In Liguria tornano ‘barattoli emergenza’ per anziani e disabili

Martedì 25 ottobre 2022 - 15:24

Con le informazioni di base indispensabili per i soccorritori

Genova, 25 ott. (askanews) – Riprende a pieno regime dopo gli anni della pandemia la collaborazione tra la Regione Liguria e i distretti Lions della Liguria per la promozione e la diffusione del progetto “Il barattolo dell’emergenza”, finalizzato alla distribuzione a soggetti anziani, fragili o disabili di un barattolo giallo, da tenere sempre in frigorifero o in un altro luogo immediatamente individuabile, contenente una scheda con tutte le informazioni di base indispensabili ai soccorritori in caso di emergenza.Si tratta di informazioni di tipo sanitario, come ad esempio quali farmaci vengono assunti, ma anche sociosanitario, come ad esempio numeri telefonici di riferimento, eventuali animali domestici, particolarmente importanti soprattutto in caso di situazioni di emergenza che richiedano l’intervento dei soccorsi. Il personale medico potrà così recuperare facilmente il barattolo e consegnarlo anche in ospedale, qualora la persona soccorsa non ricordi alcune informazioni o non sia in grado di comunicarle.I barattoli vengono distribuiti gratuitamente ad anziani o disabili che ne faranno richiesta tramite farmacie, pubbliche assistenze e associazioni di volontariato. Nel 2019 erano stati coinvolti 12 distretti in Italia, con circa 280 club ed erano stati distribuiti oltre 80 mila barattoli, di cui 10 mila in Liguria.“Dopo il protocollo siglato nell’ottobre del 2019 – ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – questa preziosa attività, rivolta soprattutto alle persone anziane o disabili, ha inevitabilmente subito una battuta d’arresto a causa della pandemia. Oggi, grazie ai vaccini, siamo in una fase di convivenza con il virus che consente di riprendere e rilanciare questa iniziativa, con il pieno sostegno della Regione. Per questo voglio ringraziare i Lions e l’attività svolta dai Distretti su tutto il territorio, a protezione e supporto delle fasce deboli della popolazione. Questa collaborazione ci rende orgogliosi”.“La Liguria – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola – è caratterizzata da una popolazione particolarmente anziana e affetta da malattie croniche e pertanto particolarmente fragile. Di fronte a eventi di urgenza ed emergenza avere a disposizione un documento che rapidamente fornisca indicazioni ai soccorritori e ai curanti con la storia della clinica, i farmaci assunti e particolari patologie, senza dover raccogliere gli stessi dati dal paziente, magari impossibilitato in quel momento, o dai parenti, magari non presenti in quel frangente, è strategico. Offre infatti vantaggi sia per la diagnostica sia per gli orientamenti terapeutici”.