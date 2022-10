In 24 ore 48.714 casi di positività e 120 morti per Covid-19. Aumenta il tasso di positività

Martedì 25 ottobre 2022 - 17:58

I dati del bollettino del ministero della salute

Roma, 25 ott. (askanews) – In 24 ore sono stati registrati 48.714 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 (11.606 ieri) e 120 i morti per Covid-19 (39 ieri). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della salute.Il numero complessivo dei tamponi processati è 297.268, con un tasso di positività al 16,4 per cento, in salita rispetto al 14,4 per cento di ieri. Rispetto al sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+6, per un totale di 232) e una diminuzione dei ricoveri (-18, per un totale di 7.106).Nav/Int14