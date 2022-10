Gualtieri: alla Festa del Cinema il 35% di presenze in più

Martedì 25 ottobre 2022 - 18:27

"La Fondazione Cinema per Roma gestirà anche la Casa del Cinema"

Roma, 25 ott. (askanews) – “Si è conclusa ieri una bellissima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il mio ringraziamento va a quanti hanno lavorato per ottenere questo ottimo risultato: dal Presidente Gian Luca Farinelli alla Direttrice Artistica Paola Malanga, a tutto lo staff”. Lo sottolinea in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo la conclusione della diciassettesima edizione della festa del Cinema di Roma.La manifestazione, secondo Gualtieri, “è ormai una delle più importanti e solide della nostra città e si conferma fra le più note e apprezzate a livello internazionale. Non è semplice convogliare, in un singolo evento, tanta qualità e una simile affluenza di pubblico, costituito per buona parte dalle nuove generazioni”.“L’incremento del 35% delle presenze totali è un dato di enorme rilievo – aggiunge il sindaco di Roma – soprattutto perché migliora quello del 2019, l’anno che ha preceduto la pandemia. Il comparto cinematografico è linfa vitale per la nostra città, a livello culturale, economico e promozionale: noi continueremo a sostenere con convinzione la Fondazione Cinema per Roma che produce questo grande evento e che dal prossimo anno gestirà anche la Casa del Cinema”, conclude.