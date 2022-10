Consiglio Toscana, premiato lo spot “Cancella l’odio”

Martedì 25 ottobre 2022 - 18:11

Primo posto del concorso "Toscana in Spot 2022"

Firenze, 25 ott. (askanews) – ‘Cancella l’odio’ è il titolo del video spot vincitore di ‘Toscana in Spot 2022’. È stata infatti dedicata al contrasto al linguaggio violento la nona edizione del bando del Comitato regionale per le comunicazioni. ‘No hate’, è questo il tema individuato dal Corecom per il concorso, con la finalità di contrastare l’hate speech, inteso come ricorso a espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso.I tre migliori spot audiovisivi, che si sono aggiudicati il montepremi di 10mila euro (5mila allo spot vincitore, 3mila al secondo classificato, 2mila al terzo) sono stati presentati questa mattina, martedì 25 ottobre, alla presenza degli autori, nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il presidente del Corecom, Enzo Brogi. Il linguaggio d’odio sul web, ha detto Mazzeo, “è una malattia del nostro tempo, che va combattuta. Dobbiamo costruire gli anticorpi, avvicinare i ragazzi, renderli compartecipi della necessità di non restare indifferenti. Se non capita a me, ma capita a un mio amico è la stessa cosa”. Il video spot vincitore del primo premio “ci dice meglio di tante parole che con un colpo di spugna si può cancellare l’odio. Come istituzioni dobbiamo stare vicino a tutti coloro che vogliono e possono dare questo colpo di spugna”. I video premiati, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, “sono portatori di un messaggio molto potente. Ci prendiamo l’impegno di portarli nelle scuole, dove chiediamo agli autori di accompagnarci, e farli conoscere. Portano con sé un’idea della Toscana che non si volta mai dall’altra parte”.“Ogni anno cerchiamo di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione. Quest’anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d’odio – ha spiegato Enzo Brogi – perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione rappresenti grandi opportunità, ma porti con sé anche molte insidie”.