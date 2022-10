Con ImMENSAmente l’educazione alimentare arriva nelle scuole

Martedì 25 ottobre 2022 - 17:40

Campagna promossa da Comune di Roma e Compass Group Italia

Roma, 25 ott. (askanews) – Presentata presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, la campagna di educazione alimentare sostenibile ImMENSAmente promossa dal Comune di Roma e da Compass Group Italia, società leader nei servizi di ristorazione, con la supervisione scientifica dei contenuti a cura di SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale).ImMENSAmente è un progetto formativo rivolto ai bambini e ragazzi, tra 0 e 13 anni, dei nidi e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Municipio II di Roma Capitale, per i prossimi 5 anni scolastici fino al 2026-2027, ma anche ai loro insegnanti e alle loro famiglie, la cui struttura è di supporto al percorso didattico delle lezioni di Scienze, di Educazione alimentare e ambientale e di Educazione civica, coinvolgendo anche l’aspetto artistico.“Poter lanciare ufficialmente la prima edizione del progetto ImMENSAmente iin questa prestigiosa sede istituzionale è un onore e non può che essere di buon augurio per i prossimi 5 anni che ci aspettano. In un momento storico per il nostro Paese”, ha così dichiarato Francesca Sorvillo, responsabile progetti educational Neways, “in cui esiste da qualche giorno anche un Ministero della Sovranità alimentare, è importante promuovere sane abitudini alimentari sin da piccolissimi, e già negli asili nidi, attraverso piani di educazione civica (e quindi anche alimentare e ambientale) che rientrano fra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. ImMENSAmente coinvolge circa 5.500 alunni, famiglie e docenti di 11 asili nido, 20 scuole dell’infanzia, 15 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado”.Il benvenuto ai presenti è arrivato dall’on. Chiara Braga, che ha tenuto a “ringraziare vivamente il Comune di Roma, Compass Group Italia e Neways per aver portato alla Camera dei deputati questo progetto così interessante. Importante perché un accesso quotidiano al cibo sano e di buona qualità non è sempre possibile per tutti, come in alcune aree più disagiate anche del nostro Paese, dove ad essere colpiti dalla povertà sono prevalentemente i bambini”. Nel ricordare che il Covid ha pesantemente impattato sul sistema educativo dei giovanissimi, l’on. Braga ha aggiunto: “Mi auguro che ImMENSAmente possa diventare un esempio e un modello per le istituzioni parlamentari e governative e che quest’iniziativa possa essere esportata in tutta Italia”.Alessandro Pirinoli, amministratore delegato Compass Group Italia, ha sottolineato che “la ristorazione scolastica è un mestiere dove ci vogliono passione per la qualità del cibo e delle persone e capacità di operare con trasparenza perché il 40% dei pasti viene erogato a scuola e quindi è un vero e proprio progetto educativo che non deve esaurirsi a scuola, ma che deve continuare a casa con i genitori”. Laura Bertola, responsabile commerciale Compass Group Italia, ha ricordato che “in Italia, facciamo ristorazione collettiva da circa 50 anni e erogare un pasto non è solo dare da mangiare ai nostri figli, ma anche sensibilizzarli insieme alle loro famiglie, attraverso attività pratiche e ludiche, ad una vera consapevolezza sul cibo che passa dalla lotta alla malnutrizione e allo spreco, all’utilizzo di materie prime biologiche, a km zero e a basso impatto ambientale, al multiculturalismo, al fine di sviluppare buone e sane abitudini a tavola, con particolare attenzione all’igiene. Ogni anno, proporremo 12 schede didattiche diverse che coinvolgeranno i 5 sensi per far sì che l’educazione alimentare possa entrare davvero nella vita dei nostri bambini. Il tutto in maniera ludica attraverso la distribuzione totalmente gratuita di materiali didattici cartacei e digitali, la partecipazione a incontri organizzati nelle scuole e l’organizzazione di laboratori culinari nelle mense scolastiche. Il sito www.immensamente.com costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo dove insegnanti e famiglie possono conoscere i promotori del progetto, visionare i materiali dei kit didattici, i cartoon e i giochi, consultare l’elenco delle scuole aderenti, le news e il menù del giorno nelle mense scolastiche. I social Facebook @immensamente e Telegram imMENSAmente consentono la condivisione di notizie e informazioni utili sulla campagna e sul mondo dell’alimentazione sostenibile”.La supervisione scientifica ImMENSAmente è affidata alla SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale). “Mi congratulo con gli organizzatori di questa campagna – ha detto Giuseppe Di Mauro, presidente SIPPS – e li ringrazio per aver scelto la SIPPS. ImMENSAmente è una campagna fondamentale per la prevenzione primaria di tante malattie e patologie e servirà a migliorare la qualità della salute dei bambini e dei ragazzi che sono i futuri cittadini di domani. Ogni euro investito nella prevenzione si moltiplica per cento e, perciò, investire sui bambini è un lavoro di vera eccellenza”.Eliana Avolio, dietista del Secondo Municipio di Roma, complimentandosi per lo sviluppo del progetto “che aumenta il coinvolgimento delle famiglie nella vita educativa dei bambini e dei ragazzi”, ha ricordato che “il momento del pranzo è un momento di conoscenza importante e ImMENSAmente risponde a ben due necessità fondamentali ossia a quella di aumentare il coinvolgimento delle famiglie e dare maggiore importanza all’educazione alimentare. Da dietista e da mamma credo che questo progetto sarà l’inizio di un nuovo modo di fare educazione nelle scuole e mi auguro che progetti come questo si possano allargare all’Italia intera”. Un augurio condiviso anche da Antonella Cristina Venuti, dietista Municipio II di Roma, che ha insistito sul fatto che “l’amministrazione capitolina ha saputo fare una scelta di qualità nell’abbracciare la campagna ImMENSAmente grazie alla quale verrà promossa una corretta alimentazione nelle scuole del Secondo Municipio della capitale, una maggiore attenzione all’ambiente con una riduzione dello spreco e dei consumi e un’apertura alle culture di altre Paesi attraverso il cibo. Inoltre, nelle mense vengono promossi prodotti DOP e IGP e dell’agricoltura sociale, con particolare attenzione alle caratteristiche e alla provenienza territoriale degli alimenti, per esempio delle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016”.L’iniziativa è gestita da Neways (www.neways.it), società di comunicazione specializzata in campagne educational nella sensibilizzazione di docenti, studenti e rispettive famiglie su tematiche ambientali, etiche e sociali, offrendo alle scuole l’opportunità di migliorare e integrare il percorso di formazione attraverso la creazione di contenuti ad hoc.