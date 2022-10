Bonaccini: il 24 novembre inauguriamo il supercomputer Leonardo

Martedì 25 ottobre 2022 - 13:58

Presente Mattarella. Invitate von der Leyen e Giorgia Meloni

Modena, 25 ott. (askanews) – “Il 24 novembre a Bologna nella sede dell’ex Manifattura tabacchi inaugureremo il supercomputer di calcolo, Leonardo, il più potente in Europa per potenza di calcolo e tra i primi cinque nel mondo. Parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati invitati anche il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il nuovo primo ministro italiano, Giorgia Meloni”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante l’inaugurazione del primo Dynamic Simulator di Cnh industrial a Modena.Il supercomputer del Cineca, ha ricordato Bonaccini, “in un secondo riesce a fare le operazioni di calcolo che potrebbero fare individualmente quasi 8 miliardi di abitanti della terra ogni secondo per un anno. Permetterà all’Europa di poter competere per la prima volta con la Cina e gli Stati Uniti”.Il 24 novembre “sarà una grande festa, perché quel super computer arriverà a fianco del Centro meteo europeo e credo che possiamo andarne orgogliosi. Tra le centinaia di Regioni d’Europa – ha aggiunto il governatore – ci sarà ciò che contribuirà a fare lo studio dei cambiamenti climatici che si basa sui big data e a fianco il super c che diventerà un’occasione di essere cento metri avanti per un po’ di anni e fare quello che a noi serve: essere protagonismi nell’innovazione robotica, tecnologica e digitale a servizio di chi crea lavoro, le imprese e il mondo della ricerca”.