Governo, Zaia: interventi urgenti per questa congiuntura negativa

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:07

"Covid e guerra Ucraina pesano su bilanci famiglie"

Vicenza, 24 ott. (askanews) – “Spero che al prossimo Consiglio dei ministri ci sia un provvedimento per questa congiuntura astrale negativa, i due cigni neri il covid e la guerra che pesano sui bilanci delle famiglie, non dimentichiamo che il 10% dei veneti e cittadini italiani vivono alle soglie della povertà. Quindi servono interventi urgenti per le bollette e assistiamo timidamente ad accesso agli ammortizzatori sociali e disoccupazione”.A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine dell’inaugurazione del nuovo complesso universitario di Vicenza.