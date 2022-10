Cinema, presentato a Firenze il 63esimo Festival dei Popoli

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:19

In programma dal 5 al 13 novemmbre

Firenze, 24 ott. (askanews) – Presentato questa mattina al Cinema Teatro della compagnia di Firenze, il 63esimo Festival dei Popoli, il più importante Festival Internazionale di cinema documentario in Italia e il più antico in Europa, che andrà in scena nel capoluogo toscano dal 5 al 13 novembre.La manifestazione – presieduta da Vittorio Iervese, per la direzione artistica di Alessandro Stellino e quella organizzativa di Claudia Maci – mostrerà al pubblico il meglio del cinema documentario mondiale.“Il Festival dei popoli è un unicum in Italia – ha affermato la presidente della commissione Istruzione, formazione, beni e attività culturali del consiglio regionale Cristina Giachi nel corso della conferenza stampa di presentazione – Il rapporto con il reale fa molto interrogare, soprattutto in tempi in cui l’esercizio del potere è arrivato al punto di cercare di costituire la realtà, di determinarla, e non più di leggerla o di aiutare a viverla. Credo che un richiamo alla realtà attraverso il linguaggio cinematografico, seguitissimo nel mondo e supportato da produzioni straordinarie, sia molto importante”.Cento i documentari che verranno proiettati di cui quattro riguardano la nostra regione. “E’ molto importante la presenza della Toscana in questa manifestazione – ha sottolineato la presidente Giachi – attraverso documentari che trattano di vicende rilevanti per l’oggi e per il passato della nostra regione”.