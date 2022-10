Covid, oggi 25.554 contagiati e 52 morti

Domenica 23 ottobre 2022 - 16:52

Tasso di positività al 15,8% (-0,5%)

Roma, 23 ott. (askanews) – Sono in totale 25.554 i nuovi contagiati da covid oggi in Italia. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute che parla anche di 52 morti e 29.400 guariti.Per quanto riguarda i ricoveri si tratta di +2 terapie intensive e – 30 ricoveri, mentre i tamponi effettuati sono stati in totale 161.787.Il tasso di positività è, invece, al 15,8% (-0,5% rispetto a ieri). Infine sono state 141.552.173 le dosi di vaccino somministrate.