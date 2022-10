Nappini (Slow Food): sovranità alimentare non è autarchia ma diritto

Sabato 22 ottobre 2022 - 17:09

Presidente: "E' la connessione tra territori, comunità e cibo"

Milano, 22 ott. (askanews) – “La sovranità alimentare non è sinonimo di autarchia: è il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto ampio e complesso che sancisce l’importanza della connessione tra territori, comunità e cibo, e pone la questione dell’uso delle risorse in un’ottica di bene comune, in antitesi a un utilizzo scellerato per il profitto di alcuni”. Lo ha dichiarato la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini .“Nel 2008, l’International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) (panel intergovernativo con il patrocinio delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale) ha definito la sovranità alimentare come ‘il diritto dei popoli e degli Stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari'” precisa Slow Food, ricordando che “questo concetto fondamentale è stato introdotto però più di dieci anni prima da ‘Via Campesina’, movimento internazionale che coordina le organizzazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene dell’Asia, dell’Africa, dell’America e dell’Europa”.“Un concetto quanto mai attuale oggi, che ci riguarda tutti: non a caso da molti anni Slow Food si occupa di sovranità alimentare, supportando e promuovendo in tutto il mondo i sistemi locali del cibo, fortemente legati ai territori, basati sulle connessioni, sulle comunità, in grado di combattere lo spreco alimentare, di valorizzare la produzione di piccola e media scala e di proteggere la biodiversità” ha continuato Nappini, concludendo “sistemi di produzione a bassi input esterni e ad alto tasso di competenze, creatività e buone pratiche”.