Giustizia, Nordio: separazione carriere è nel nostro programma

Sabato 22 ottobre 2022 - 14:35

"Prioritario implementare gli organici e velocizzare i processi"

Milano, 22 ott. (askanews) – “La separazione delle carriere è nel nostro programma. Io ne sono profondamente convinto perchè è consustanziale al processo accusatorio che ha introdotto Vassalli 40 anni fa. Ma credo che in questo momento sia più importante concentrarsi sull’aspetto pratico che è quello dell’implementazione degli organici e della velocizzazione dei processi”. Lo ha detto il neo ministro della giustizia, Carlo Nordio, dopo il giuramento del nuovo governo.L’obiettivo, ha puntualizzato il Guardasigilli in una dichiarazione andata in onda su SkyTg24, è “rendere la giustizia più efficiente perchè questi ritardi ci costando il 2% del Pil”.