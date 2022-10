Covid, in Veneto +4.486 positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore

Sabato 22 ottobre 2022 - 10:32

Sono 61.515 le persone in isolamento

Venezia, 22 ott. (askanews) – Sono 4.486 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto a fronte di 11 decessi nelle 24 ore e 61.515 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid della Regione Veneto.Sul versante dei ricoveri, sono 766 in area non critica (+15) e 31 in terapia intensiva (-2).