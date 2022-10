Covid: 31.755 nuovi casi e 92 morti. Tasso di positività al 16,2%

Sabato 22 ottobre 2022 - 15:39

Ricoveri: - 7 in terapia intensiva e -29 negli altri reparti

Milano, 22 ott. (askanews) – Sono a 31.755 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 36.116 registrati ieri. I morti ammontano invece a 92 (contro i 91 di ieri), numero che fa salire a 178.542 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.Secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute, il tasso di positività – calcolato sulla base dei 195.575 tamponi processati – è al 16,2%, in flessione rispetto al 16,9%% registrato ieri.Gli attualmente positivi sono in Italia sono 523.696. Quanto alla pressione sul sistema ospedaliero, i ricoveri in terapia intensiva sono 227: 7 meno di ieri. In calo anche il numero posti letto occupati nei parti ordinari: 7.047 in tutto, 29 in meno nel giro di 24 ore.