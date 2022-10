Maltempo, in Liguria allerta gialla per temporali dalle 19

Venerdì 21 ottobre 2022 - 13:29

Fino alle 15 di domani

Genova, 21 ott. (askanews) – In Liguria torna l’allerta per temporali. L’Arpal ha emanato un’allerta gialla dalle 19 di oggi alle 15 di domani su tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore sono infatti attese precipitazioni su tutta la Liguria, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera.Si prevedono rovesci e temporali anche forti e localmente persistenti, che tenderanno ad esaurirsi gradualmente dalle ore centrali di domani a ponente, mentre sul centro ed il levante isolati fenomeni forti saranno possibili fino a sera. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, con raffiche in particolare sul centro ed il levante dove il mare sarà mosso o molto mosso.