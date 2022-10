Vaccini, in Liguria al via prenotazioni quinta dose per over 60

Giovedì 20 ottobre 2022 - 18:18

Ass. Gratarola: richiamo opportuno per alcune fasce popolazione

Genova, 20 ott. (askanews) – In Liguria si sono aperte oggi le prenotazioni online per la quinta dose della vaccinazione anti Covid con vaccino a mRNA bivalente. Possono prenotare gli ultrasessantenni che hanno già effettuato la quarta dose con vaccino a mRNA monovalente o hanno contratto il Covid da almeno quattro mesi. Come per le altre dosi di richiamo, anche con la quinta è possibile prenotare contestualmente la somministrazione del vaccino antinfluenzale. La quinta dose è in particolare raccomandata per tutti gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per gli over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti.“L’impatto sanitario della circolazione del Covid – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola – in questo momento non è elevato e non lo è grazie al fatto che la popolazione si è vaccinata in maniera soddisfacente. Oggi però per determinate fasce della popolazione, quindi gli ultrasessantenni e le persone fragili che hanno già fatto la 4ª dose o che hanno contratto il Covid da almeno 4 mesi, è opportuno procedere al terzo richiamo o quinta dose. Così facendo si ripristina la risposta immunitaria e la si rende più efficace in un periodo dove è atteso un aumento della circolazione virale”.