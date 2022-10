GIMBE: scendono i contagi(-6,2%) ma crescono intensive (+13%) e morti (+38%)

Giovedì 20 ottobre 2022 - 11:14

Il monitoraggio della settimana 12-18 ottobre

Roma, 20 ott. (askanews) – Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE, nella settimana 12-18 ottobre 2022, rispetto alla precedente, in Italia si rileva una diminuzione di nuovi casi Covid (275.628 vs 293.902) e un aumento dei decessi (544 vs 393); in aumento anche i casi attualmente positivi (543.207 vs 520.919), le persone in isolamento domiciliare (535.960 vs 514.436), i ricoveri con sintomi (6.993 vs 6.259) e le terapie intensive (254 vs 224).In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi 544 (+38,4%), di cui 56 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva +30 (+13,4%); ricoverati con sintomi +734 (+11,7%); isolamento domiciliare +21.524 (+4,2%); nuovi casi 275.628 (-6,2%); casi attualmente positivi +22.288 (+4,3%).“Per la prima volta dopo quattro settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si registra un calo del numero dei nuovi casi settimanali (-6,2%): da quasi 294 mila della scorsa settimana scendono a quota 275 mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 39 mila casi al giorno”.Ad esclusione di Puglia (+6,9%), Sardegna (+6,7%) e Sicilia (+7,8%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni (dal -0,2% della Basilicata al -13% dell’Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento). In 75 Province si registra un calo dei nuovi casi (dal -0,1% di Asti al -20,2% di Frosinone; stabile la Provincia di Bari), mentre in 31 Province si registra un aumento dei casi (dal +0,2% di Catania al +24,4% di Enna). L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 50 Province.Il Rapporto GIMBE evidenzia come si registra un aumento del numero dei tamponi totali (+3,4%): da 1.455.353 della settimana 5-11 ottobre a 1.504.956 della settimana 12-18 ottobre. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 3,7% (+45.129), mentre quelli molecolari dell’1,9% (+4.463). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività si riduce dal 17,8% al 12,3% per i tamponi molecolari e dal 21,7% al 19,4% per gli antigenici rapidi.“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione GIMBE – le terapie intensive si confermano in aumento per la terza settimana consecutiva (+13,4%), e si registra un ulteriore aumento dei ricoveri in area medica (+11,7%)”.In termini assoluti, i posti letto COVID occupati in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 125 il 25 settembre, sono risaliti a quota a 254 il 18 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, hanno raggiunto quota 6.993 il 18 ottobre.Al 18 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è dell’11% in area medica (dal 5,1% del Molise e della Puglia al 50,7% della Valle D’Aosta) e del 2,8% in area critica (dallo 0% della Basilicata e del Molise al 7,7% della Valle D’Aosta).“Prosegue l’aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 34 ingressi/die rispetto ai 29 della settimana precedente”.Sav/Int13