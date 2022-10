Friuli, Cigierre: aperte candidature per 50 posti di lavoro

Giovedì 20 ottobre 2022 - 16:56

Recruiting Day con la Regione

Udine, 20 ott. (askanews) – “Vieni a scoprire l’ingrediente segreto di Cigierre”. È il titolo del “Recruiting Day” che si terrà il prossimo 15 novembre presso la sede dell’azienda multinazionale italiana di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, a Tavagnacco in provincia di Udine. Sono infatti 50 le posizioni lavorative disponibili, per lavorare all’interno di uno dei format presenti nella regione. La giornata, organizzata in collaborazione con I Servizi per il lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarà dedicata alla selezione di nuove figure professionali -mosse da impegno e passione- con l’obiettivo di integrarle nei ristoranti: Old Wild West, Shi’s, Pizzikotto e Wiener Haus. I profili ricercati riguardano sia figure manageriali (assistant restaurant manager), responsabili di cucina e di pizzeria, sia figure più operative di addetti alle cucine e alla sala (cuochi, pizzaioli, addetti alla cucina giapponese-sushi, camerieri di sala) ma anche addetti alle consegne (rider).Candidarsi è facile. Basta andare su questo link: https://bit.ly/2022RAFVG_RecruitingDayCigierre, selezionare una delle quattro aree in cui sono stati raggruppati i profili ricercati e seguire le indicazioni per caricare il proprio CV, entro e non oltre il 9 novembre prossimo. A conclusione di un’intensa attività di selezione che sarà svolta dai preselettori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i candidati che verranno prescelti avranno la possibilità di partecipare al “Recruiting Day” e conoscere da vicino una delle più grandi multinazionali italiane della ristorazione, incontrando il team congiunto di operatori della Regione Friuli Venezia Giulia e dei recruiter e formatori dell’azienda i quali, ogni giorno, affiancano le squadre. Inoltre, per creare da subito, una vera sinergia fra i futuri team, i partecipanti saranno coinvolti in un gioco di gruppo, dinamico e interattivo. Al termine della giornata, verrà svelato l’ingrediente segreto con la consegna di un gadget a tutti i candidati.“Sono molto felice di questa iniziativa, Cigierre continua a crescere e a svilupparsi coi suoi format di successo mettendo al centro l’ingrediente più importante: le persone. Siamo un punto di riferimento per la ristorazione organizzata, in Italia come all’estero, ed è dunque motivo di particolare orgoglio poter avviare iniziative come questa per Udine e per il Friuli, che sono sin dall’inizio la casa di Cigierre” ha dichiarato Mario Perego, Group Head of HR – Cigierre. Annunciando questa iniziativa l’Assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione e famiglia Alessia Rosolen ha affermato che “i dati del primo semestre del 2022 confermano che Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa sotto il profilo occupazionale, un risultato che conferma la validità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione regionale per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e migliorare la qualità dell’occupazione. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego, che si basa sulla cooperazione tra pubblico e privato, conferma ancora una volta di saper attrarre la domanda di lavoro delle imprese del territorio e di fornire concrete opportunità ai cittadini in cerca di occupazione, dimostrandosi un partner affidabile e competente”.