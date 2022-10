Abruzzo, Quaresimale sostegno a realizzazione Cittadella carità

Giovedì 20 ottobre 2022 - 16:23

La diocesi teramana ha chiamato a raccolta i fedeli per progetto

L’Aquila, 20 ott. (askanews) – “Siamo pronti ad una collaborazione fattiva e concreta con la Diocesi di Teramo e Atri per la realizzazione della Cittadella della carità”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, commentando l’iniziativa della diocesi teramana che ha chiamato a raccolta i fedeli per un impegno diretto alla realizzazione del progetto. “Si tratta – ha detto Quaresimale – di un’iniziativa di grande valore e importanza sociale perché viene incontro ai bisogni primari della fasce più deboli della società. Ed è un’iniziativa figlia anche di una scelta che la Regione ha fatto quando ha deciso di destinare i 10 milioni di euro provenienti dai fondi sul terremoto del 2016 alla ristrutturazione dell’immobile di via Taraschi a Teramo di proprietà della Asp con una espressa finalità sociale. Come Regione, e in particolare come assessorato alla Formazione e Politiche sociali, possiamo dare il nostro contributo finanziando corsi di formazione e perfezionamento professionale da destinare agli operatori che saranno chiamati ad un’attività diretta di gestione e controllo della Cittadella della carità”.