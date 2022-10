Papa: preghiamo perchè il mondo sia liberato dalle tenebre delle guerre

Mercoledì 19 ottobre 2022 - 13:33

"Mondo tormentato dai conflitti"

Città del Vaticano, 19 ott. (askanews) – “La Beata Vergine Maria di cui domani ricorderemo le apparizioni a Fatima, sia la nostra guida sul cammino di continua conversione e penitenza per andare incontro a Cristo, sole di giustizia. La sua ‘luce gentile’ ci liberi da ogni male e disperda le tenebre di questo mondo tormentato dalle guerre”. Una nuova invocazione per la pace nel mondo è venuta oggi da Papa Francesco. Una preghiera, rivolta alla Madonna di Fatima, che il papa ha voluto fare salutando, nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, i pellegrini di lingua tedesca.Poco prima il Papa aveva detto “torniamo col pensiero alla martoriata Ucraina e preghiamo per l’Ucraina. Preghiamo per le cose brutte che stanno succedendo lì: le torture, le morti e le distruzioni”.Gci/Int13