Covid: 41.712 contagi e 81 morti. Tasso di positività al 17,9%

Mercoledì 19 ottobre 2022 - 16:47

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute

Milano, 19 ott. (askanews) – Sono 41.712 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 58.360 registrati ieri. Scende a 81 anche il numero di morti (ieri erano 113) cifra che fa salire a 178.275 il totale del decessi dall’inizio della pandemia. Secondo quanto riferito dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività – calcolato sulla base dei 233.084 tamponi processati nelle ultime 24 ore – risulta invece in lieve aumento al 17,9% contro il 17,7% registrato ieri.