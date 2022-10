Vino, Lamberto Frescobaldi: a Montalcino vendemmia di grande qualità

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:36

"Dopo mesi difficili a Tenuta Luce abbiamo risultato sorprendente"

Milano, 18 ott. (askanews) – “Le salutari piogge registrate in agosto nella zona di Montalcino hanno ridato vigore alle piante, sono arrivate al momento giusto sulle campagne provate da una lunga siccità e ci confortano sul risultato qualitativo finale, facendo presuppore una vendemmia 2022 di grande qualità. Dunque, dopo mesi di aridità e di timori, ci troviamo con un risultato sorprendente. Da diversi anni lavoriamo profondamente i nostri terreni subito dopo la vendemmia e questo ha fatto sì che in un’annata difficile come questa, la terra e le viti abbiano potuto immagazzinare acqua durante l’inverno”. Lo ha detto il presidente di “Marchesi Frescobaldi”, Lamberto Frescobaldi, commentando la fine della vendemmia negli 88 ettari di vigneti di Tenuta Luce, che si estende a Sud-Ovest di Montalcino (Siena), nel cuore del Parco Naturale della Val d’Orcia, dove la cantina realizza i vini “Luce”, “Lucente”, “Luce Brunello” e “Lux Vitis”.