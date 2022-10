Roma, al via nella galleria Turbigo lavori di ristrutturazione

Martedì 18 ottobre 2022 - 17:08

Assessora Segnalini: frutto di intensa concertazione

Roma, 18 ott. (askanews) – Partiti i lavori di riqualificazione del sottopasso Turbigo, la galleria della stazione Termini che collega via Marsala a via Giovanni Giolitti, che si trova sotto i binari del terminal ferroviario. Grazie a un finanziamento di 140mila euro, compartecipato da Rfi e Roma Capitale (per 50mila euro), il tratto di strada verrà completamente ristrutturato per garantire benefici in termini di sicurezza antincendio della struttura viaria, dei sovrastanti binari, e di sicurezza generale per chi transita nella galleria. I lavori dureranno circa due mesi e sono eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana.“I lavori partiti ieri – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma capitale, Ornella Segnalini – sono frutto di un intenso lavoro di concertazione. Con il Sindaco Gualtieri abbiamo lavorato a lungo per trovare la soluzione migliore per riqualificare un tratto di strada importantissimo che risultava in generali cattive condizioni, buio e rovinato dal tempo. Così è stato trovato il raccordo necessario tra uffici del Campidoglio, Rfi, Vigili del Fuoco, Soprintendenza Speciale di Roma e Primo Municipio di Roma Capitale per dare l’avvio a un’opera di cui beneficeranno tutti i romani”, ha concluso.