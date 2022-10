Regione Lazio, Corrado: piano enti locali per piccoli comuni

Martedì 18 ottobre 2022 - 19:21

Obiettivo riqualificazione

Roma, 18 ott. (askanews) – La Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado e di concerto con il Presidente Nicola Zingaretti, ha approvato il “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni”. Per l’attuazione del piano è prevista una dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00 per il triennio 2022-2024, a cui si aggiungono le risorse del programma europeo Por Fesr 2021-2027.“Come Regione Lazio continuiamo a camminare al fianco dei nostri 254 piccoli Comuni, dando risposte alle loro prioritarie esigenze e per favorirne uno sviluppo economico sostenibile, sociale, ambientale e culturale” ha detto Valentina Corrado, che prosegue: “Il piano prevede interventi in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali, come il potenziamento dei servizi essenziali – ambiente, protezione civile, cultura, sanità, servizi sociali, scolastici trasporti, viabilità, il recupero e la riqualificazione del territorio, l’incentivazione alla residenzialità per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e dei borghi del Lazio, l’imprenditorialità locale per offrire al territorio, e a chi lo abita, opportunità di crescita e sviluppo economico, il potenziamento dell’offerta turistica e ricettiva, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali, la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione degli enti locali. Alle risorse ordinarie programmate concorreranno le risorse del Por Fesr 2021-2027, utili a finanziare – ha sottolineato Corrado – ulteriori interventi emersi come prioritari dal proficuo dialogo che abbiamo avviato con i nostri sindaci e dal coordinamento con tutte le direzioni regionali; parliamo di importanti interventi volti alla difesa del suolo e alla sicurezza del territorio, oltre che interventi diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico, al recupero e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla promozione turistica e alla salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico. L’Assessorato al Turismo e agli Enti Locali, che ho l’onore di guidare, prosegue, coerentemente con quanto già realizzato, nel prestare particolare attenzione ai piccoli comuni, luoghi ideali per realizzare buone pratiche e laboratori perfetti di azioni di sviluppo sostenibile. Ringrazio la Presidenza della Regione per la collaborazione offerta per il raggiungimento di questo ulteriore importante risultato” – ha concluso l’assessore Corrado.