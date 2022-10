Maddalena Urbani, pm chiede condanne a 21 e 14 anni per imputati

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:35

Requisitoria del sostituto procuratore Pietro Pollidori

Roma, 18 ott. (askanews) – Condannare gli imputati sotto processo per il caso di Maddalena Urbani, la deceduta in seguito ad una overdose di metadone il 27 marzo 2021, a Roma. La ragazza, che lavorava come cameriera a Perugia, era figlia di Carlo Urbani, il medico ricercatore che per primo isolò il virus della Sars.Nei confronti della sua amica, Kaoula El Haouzi, il pm Pietro Pollidori ha chiesto 14 anni di pena. Per Abdulaziz Rajab, in casa del quale Maddalena si sentì male, è stata sollecitata una condanna a 21 anni. I due rispondono dell’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale.