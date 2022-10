Coronavirus, Veneto: +7.744 positivi, 10 decessi nelle 24

Martedì 18 ottobre 2022 - 11:04

63.532 in isolamento

Venezia, 18 ott. (askanews) – Crescono i contagi da coronavirus in Veneto, sono 7.744 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore a fronte di 10 decessi e 63.532 persone in isolamento.Lo comunica il bollettino covid quotidiano diffuso dalla Regione Veneto.In aumento anche i ricoveri, sono 782 in area non critica (+47) e 39 in terapia intensiva (+4).