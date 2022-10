Turismo, Fedriga: superata la stagione record del 2019 in Friuli

Lunedì 17 ottobre 2022 - 12:37

Un aumento del 2,3% quest'estate

Trieste, 17 ott. (askanews) – Il turismo in Friuli Venezia Giulia è cresciuto “più del 2,3% rispetto al 2019 che fu un anno record”. Lo ha detto stamani il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, presentando il bilancio della stagione estiva insieme all’assessore Sergio Emidio Bini. “Siamo riusciti a superare la stagione record del 2019 e questo ci conforta proprio in prospettiva; questo, infatti, lo vediamo come un punto di partenza malgrado sia uno dei più alti risultati ottenuti in termini di attrattività turistica per la nostra regione”.