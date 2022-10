Luca Abete con Lidl Italia dona 30.000 pasti al Banco Alimentare

Lunedì 17 ottobre 2022 - 17:20

Conclusa iniziativa Clicca un tasto, dona un pasto dell'inviato di Striscia

Milano, 17 ott. (askanews) – C’è la spinta motivazionale per i più giovani ad affrontare il futuro senza paura e la voglia di aiutare chi non vive un presente facile dietro l’iniziativa “Clicca un tasto, dona un pasto”, legata alla campagna sociale Non ci ferma nessuno, ideata dell’inviato di Striscia la notizia Luca Abete, che dal 2014 incoraggia gli studenti universitari ad affrontare con determinazione gli ostacoli de la vita. Oggi nella sede del Banco Alimentare Lombardia di Muggiò si è tenuto l’evento conclusivo della charity che ha permesso di donare 30 mila pasti al Banco Alimentare grazie alla collaborazione con Lidl Italia, che è food donor della charity.La community, infatti, grazie al sito ufficiale del progetto (www.noncifermanessuno.org), ha raccolto questi alimenti che, in occasione della Giornata mondiale di lotta alla povertà, sono stati consegnati al Banco che, attraverso le strutture caritative convenzionate, aiuta quasi 1,75 milioni persone in difficoltà in tutta Italia.“Lidl Italia è da sempre vicina alle iniziative sociali per aiutare le persone meno fortunate di noi. Questo progetto è nato attraverso una collaborazione con Luca Abete e il progetto ‘Non ci ferma nessuno’ tramite il Banco Alimentare di cui siamo compagni di banco da diverso tempo – ci ha detto Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl – L’idea che ci è piaciuta è stata quella di unire la potenza e l’energia dei giovani col volontariato e l’aiuto al prossimo. Abbiamo deciso così di donare 30mila pasti per un totale di 15 tonnellate di generi alimentari lanciando un messaggio di coerenza su sostenibilità e attenzione al prossimo”.Da 7 anni l’iniziativa di Abete sostiene, il Banco Alimentare con iniziative concrete mirate a sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto dello spreco alimentare e incoraggiarli ad avvicinarsi al mondo del volontariato, che ha sempre più necessità di nuove figure a sostegno delle attività solidali. “Celebrare la Giornata mondiale per il contrasto alla povertà, – ha dichiarato Luca Abete – con una grande festa dei giovani che si impegnano e della solidarietà che fa rima con operatività è per noi il modo più entusiasmante per chiudere il tour 2022. La consegna di 30.000 pasti al Banco Alimentare significa contribuire al sostegno di tantissime famiglie italiane in povertà. Per noi non è però un punto di arrivo: la partecipazione attiva degli studenti a questo evento rappresenta l’inizio per molti di loro di un’esperienza di volontariato in grado di cambiare prospettive e consapevolezze”.“Siamo grati di essere anche quest’anno beneficiari della campagna sociale motivazionale Non ci ferma nessuno – ha detto Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – che Luca Abete promuove da vari anni riuscendo a coinvolgere tanti giovani e a sensibilizzarli verso azioni concrete nella lotta allo spreco. Ringraziamo anche Lidl Italia per l’importante donazione di alimenti che ci aiuta nella nostra azione quotidiana di sostegno agli enti caritativi che aiutano le tante persone che si trovano sempre più nel bisogno, soprattutto nell’attuale momento di grande difficoltà economica e sociale”.