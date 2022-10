Disturbi alimentari, studio conferma validità rete toscana

Lunedì 17 ottobre 2022 - 16:22

Pubblicato sulla rivista Acta Psychiatrica Scandinavica

Firenze, 17 ott. (askanews) – Uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Acta Psychiatrica Scandinavica conferma la validità della rete toscana per la cura dei disturbi alimentari, quali anoressia e bulimia, realizzata grazie all’impegno congiunto della Asl Toscana centro e dell’Azienda ospedalariero universitaria di Careggi. In particolare emerge come le azioni messe in campo abbiano portato alla riduzione delle complicanze mediche e della mortalità.“Il ‘fare squadra’, la collaborazione e il coordinamento tra strutture diverse porta sempre ad ottimi risultati – sottolineano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – Anoressia e bulimia sono autentici drammi per chi le vive e per le famiglie di chi è vittima. Servono spesso approcci multidisciplinari e personalizzati per uscirne e la ricerca condotta conferma che le azioni messe in campo in Toscana, con l’esempio virtuoso di Careggi e dell’Asl Toscana centro, vanno nelle direzione giusta. Dall’azione messa in campo emergono tre elementi che hanno portato a risultati così importanti: la grande professionalità degli operatori, la multidisciplinarità con una presa in carico integrata e spesso personalizzata e la sinergia e capacità, per l’appunto di fare squadra”.L’8 per cento delle donne si trova nell’arco della propria vita ad affrontare problemi alimentari: casi in aumenti, spiegano i medici, e che non riguardano più solo le adolescenti ma che si iniziano a riscontrare con maggiore frequenza tra gli uomini. Patologie di lungo corso, con costi per singoli e collettività enormi.Ebbene dai dati che riguardano le pazienti prese in carico in quasi trent’anni da Careggi e dall’Asl Toscana Centro, dove vive un milione e 700 mila toscani, emergono due elementi: l’assenza di suicidi, l’assenza di morti legate a complicanze derivate dai disturbi alimentari e un tasso di remissione dei sintomi, a distanza di venti anni dalla presa in carico, tra il 40 e il 50 per cento. Si tratta di numeri decisamente migliori rispetto a quelli certificati dalla letteratura medica e unici in certi casi.