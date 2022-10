All’Orion di Ciampino il Cartoon Party il 22 ottobre

Domenica 16 ottobre 2022 - 17:05

Per rivivere gli anni '80

Roma, 16 ott. (askanews) – Nello storico locale dell’Orion di Ciampino arriva il Cartoon Party: lo stesso locale di Viale Kennedy 52 che ha visto esibirsi i Metallica, Sabato 22 Ottobre vedrà la performance live degli “Ufo Rock Band”, che intratterranno gli ospiti con le canzoni dei migliori cartoni degli anni ’80, ’90 e 2000, il tutto presentato dalla regina dei cartoni animati: Sonia di Super3!Lei, insieme al suo fedele cuginetto galattico Birillo, ci accompagneranno attraverso i ricordi dell’infanzia in una serata ricca di musica, ricordi ed emozioni che a volte fatichiamo a ricercare! Una serata per tornare bambini tutti insieme e divertirsi in compagnia.A seguire nel corso della serata arriverà il Dj Set After Show by Dj DoubleFab con la selezione delle migliori sigle dei Cartoon e la musica Dance più amata degli anni 80/90/00: l’evento è sponsorizzato da NeonFlow, artigiani e artisti della creazione d’insegne ed opere al neon e da Arcade&Food, il ristorante retrogaming che ci porta con la mente indietro agli anni 80′ e 90′, quando le sale giochi erano il punto di ritrovo di tutti gli adolescenti italiani.