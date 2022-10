Scuola Navale Militare Morosini, consegnato premio Davide De Luca

Venerdì 14 ottobre 2022 - 17:54

Roma, 14 ott. (askanews) – Cerimonia di consegna del Premio “Davide De Luca – L’Etica a Scuola”, questo pomeriggio, all’interno della Scuola Navale Militare “Morosini” di Venezia. Il riconoscimento, giunto alla sua IV edizione, è stato conferito nell’ambito della “Giornata dei Valori e delle Tradizioni” dell’Istituto che ha celebrato lo scorso maggio il suo sessantesimo anniversario di attività alla presenza del Presidente della Repubblica.“Con questo premio, che riconosce l’eccellenza dell’offerta formativa della Scuola volta alla preparazione di buoni cittadini e servitori dello Stato, l’Associazione intende contribuire alla crescita della cultura della Difesa e della consapevolezza del ruolo che essa riveste per il sistema Paese”, spiega Edoardo De Luca, vicepresidente dell’Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”. In particolare, l’Allievo Ludovica Chiara si è distinto, nel proprio percorso di studi, per attitudine militare e qualità personali, grazie all’eccellente rendimento disciplinare e formale.“Un ringraziamento particolare – conclude De Luca – va al C.V. Gianpaolo Nardone, Comandante e Dirigente Scolastico della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini””.