Scienza al cinema: a Bologna rassegna di film a tema scientifico

Venerdì 14 ottobre 2022 - 12:34

Otto serate gratuite al Cinema Perla organizzate dall'Alma Mater

Roma, 14 ott. (askanews) – Parte lunedì 17 ottobre, alle 20.30 presso il Cinema Perla (Via San Donato, 34 – Bologna), la rassegna cinematografica “Scienza al Cinema 2022”, organizzata nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche dell’Alma Mater.Otto serate a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) in cui saranno proiettati film che forniranno spunti per parlare di temi scientifici di interesse generale e di grande attualità, quali la salvaguardia della natura, l’intelligenza artificiale, la formazione scientifica dei giovani. Al termine del film, infatti, gli spettatori potranno discutere con un esperto appositamente invitato a introdurre e commentare il film e i suoi argomenti scientifici.La serata inaugurale, lunedì 17 ottobre, – informa l’Università di Bologna – sarà dedicata alla chimica, con il film “Flubber, un professore tra le nuvole” con Robin Williams; la seconda serata alla fisica (24 ottobre) con “Arrival”; la terza (7 novembre) alle scienze naturali e ambientali con “Instinct – Istinto primordiale” con Antony Hopkins; la quarta (14 novembre) all’informatica con “Wargames – Giochi di guerra”; seguiranno la statistica (21 novembre) con “Sliding doors”; le scienze biologiche (28 novembre) con “Cattive acque”; le scienze geologiche (5 dicembre) con “Life’s Rocky start”. Concluderà la rassegna la matematica (12 dicembre) con “La forza della volontà”, commentato da Roberto Ricci, Presidente Invalsi. (https://www.pls.unibo.it/scienza_al_cinema)