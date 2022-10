Politica, Maggino (Aiquav): occorre un nuovo umanesimo

Venerdì 14 ottobre 2022 - 15:53

"Mettere al centro le persone e il loro benessere"

Roma, 14 ott. (askanews) – “L’umanità è ad un punto di rottura. Rottura con un passato che ha prodotto solo storture economiche, sociali e ambientali. Non occorre una ripartenza per tornare alla situazione precedente alle crisi che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo. Occorre una vera e propria rinascita di una nuova umanità con una nuova visione che metta al centro le persone e il loro benessere. Una visione che possiamo tranquillamente chiamare ‘nuovo umanesimo’”. Lo ha detto la professoressa Filomena Maggino, presidente e co-fondatore dell’Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (AIQUAV), intervenuta al meeting “Il punto di rottura, quale politica?” promosso dal prof. Marco Guzzi.