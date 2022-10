Macerata, polizia sequestra beni per 6 mln a imprenditore edile

Venerdì 14 ottobre 2022 - 12:50

Provvedimento emesso sulla base delle norme antimafia

Roma, 14 ott. (askanews) – Gli agenti della questura di Macerata della Divisione polizia anticrimine e il Servizio centrale anticrimine hanno eseguito un provvedimento di sequestro relativo a beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di 6 milioni di euro, riconducibili ad un affermato imprenditore edile e immobiliare marchigiano.Il provvedimento èstato emesso, ai sensi della normativa antimafia, su proposta del questore e del procuratore di Macerata e rientra nel quadro della strategia di contrasto all’accumulazione dei patrimoni illeciti, intrapresa dal Dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale anticrimine. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 12:00 presso la caserma Paola di via dei Velini 174 a Macerata, alla presenza del procuratore capo Giovanni Narbone, del questore Vincenzo Trombadore e del direttore del servizio centrale anticrimine Giuseppe Linares.