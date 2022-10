Verso il Giubileo: al via lo speciale Rai con Monsignor Fisichella

Giovedì 13 ottobre 2022 - 16:27

Primo appuntamento del progetto "Pellegrini di speranza"

Milano, 13 ott. (askanews) – E’ stata la Tavola rotonda dal titolo “La porta del Terzo Millennio”, che si è tenuta questa mattina nella sala A di Rai Radio, ad aprire la serie di appuntamenti inseriti nel progetto “Verso il Giubileo 2025. Pellegrini di speranza””, ideato da Maria Carfora e realizzato da Rai Radio e dal direttore Roberto Sergio. “La Rai ha sempre illuminato con grande attenzione quel momenti particolare che è il Giubileo- è il saluto della presidente della Rai, Marinella Soldi, nel messaggio letto durante l’apertura della Tavola Rotonda- La comunicazione è sempre un atto di condivisione, oltre che di partecipazione e responsabilità”.Primo ospite della Tavola Rotonda, accolto dall’ad Carlo Fuortes, è stato Monsignor Rino Fisichella, delegato da Papa Francesco all’organizzazione del Giubileo 2025, intervistato da Maria Carfora, ideatrice e moderatrice dell’evento: “Il Giubileo non nasce come evento imposto perché voluto dai Papi, piuttosto è stato un evento voluto dal popolo – ha detto – Oggi più che mai il Giubileo è chiamato a dare delle risposte importanti alle sfide che abbiamo di fronte”. Tra queste la digitalizzazione, con il cambiamento di linguaggi e dinamiche che porta con sé: esigenze rispetto alle quali la Chiesa è chiamata a rispondere. In questo senso si inserisce il nuovo sito dedicato al Giubileo 2025, “che sarà in 9 o 10 lingue – ha aggiunto Mons. Fisichella- e che fornirà aggiornamenti e informazioni costanti”, ma anche l’app pensata soprattutto per i pellegrini che vorranno raggiungere Roma.Dal primo Giubileo del 1300 voluto da Papa Bonifacio VIII al Concilio Vaticano II, Mons. Fisichella ha ricordato e ripercorso i tratti più salienti della storia della Chiesa fino ad arrivare ai giorni nostri, tra guerre, sfide economiche, cambiamenti geopolitici in atto e il conseguente impatto sulla società e sui cittadini. Riprendo le parole pronunciate in diverse occasioni da Papa Francesco II, ha ricordato come oggi ci sia “una guerra mondiale frammentata: in Siria, così come in alcune zone dell’Africa e dell’Asia, si continua a combattere. Rispetto a questo contesto è necessaria una riflessione profonda, non solo sulle conseguenze immediate e legittime – come quelle che derivano dall’aumento dei costi dell’energia – ma soprattutto su quelle più intime”. Il riferimento è al Covid, alla pandemia e i risvolti che ha avuto “soprattutto sugli adolescenti”, ha ricordato Mons. Fisichella, “pensiamo a quanti di loro vivono le patologie conseguenti alla pandemia, ancora più profonde perché toccano l’animo delle persone”.Alla Tavola rotonda seguiranno, nei prossimi mesi, una serie di incontri alla presenza di diversi ospiti tra personalità vaticane, laiche, culturali, politiche, che insieme alla conduzione di Maria Carfora andranno ad approfondire i diversi temi per ogni appuntamento. Ad affiancare i cicli di eventi sarà un podcast di puntate che andranno ad analizzare i diversi aspetti legati alla ricorrenza giubilare che coinvolge da secoli milioni di fedeli da tutto il mondo. “L’idea è nata da una riflessione rispetto alle bellezze culturali ed artistiche che la città offre- ha commentato l’autrice e ideatrice del progetto, Maria Carfora – e che sono frutto di commissioni papali che nei secoli sono state volute ilpiù delle volte proprio in occasione dei Giubilei. Ho pensato che fosse bello poter raccontare anche a chi non ne ha piena consapevolezza cos’è l’anno Santo e riflettere sui diversi aspetti che ruotano intorno ad unaricorrenza così importante, che fa parte delle nostre radici italiane”.“Siamo felici di aver dato il via agli approfondimenti in vista del prossimo Giubileo – è il commento di Roberto Sergio direttore RAI Radio – e sono sicuro che questi incontri potranno contribuire alla miglior riuscita di un evento così importante”.