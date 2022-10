Ufficio Lgbt+: Roma partecipa per la prima volta a rete Ready

Giovedì 13 ottobre 2022 - 13:15

La Rete anti-discriminazioni a Parma il 13 e 14 ottobre

Roma, 13 ott. (askanews) – “Molto orgogliosa di partecipare come rappresentante di Roma Capitale all’incontro annuale della Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere) che si terrà a Parma nelle giornate di oggi e domani, 13 e 14 ottobre”. Lo dichiara la coordinatrice dell’Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia.Con una delibera di Giunta dell’agosto scorso, infatti, Roma Capitale “ha formalizzato l’adesione alla Rete di cui era stata tra le città promotrici fin dal 2006 – continua Grassadonia -. Un atto amministrativo, previsto dal regolamento della Rete, a cui Roma Capitale non aveva ancora dato seguito in questi anni. Saranno due giornate di lavoro intenso a cui anche noi daremo il nostro contributo come Ufficio Diritti Lgbt+”.“Grazie al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli, alla presidente della commissione Pari Opportunità Michela Cicculli, alla Giunta capitolina e all’Assemblea tutta – conclude la coordinatrice dell’Ufficio – perché solo un lavoro di squadra può rendere Roma una città sempre più accogliente e giusta”.