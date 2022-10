Roma, Campidoglio: al via intervento di decoro sulla Tangenziale

Giovedì 13 ottobre 2022 - 18:22

Via rifiuti e erbacce, controlli su luci, segnaletica e caditoie

Roma, 13 ott. (askanews) – Parte da questa notte il maxi intervento congiunto tra Dipartimento Tutela Ambientale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu), Ufficio Decoro e Ama per il diserbo e la pulizia della Tangenziale sul tratto compreso tra Viale Castrense e la galleria Giovanni XXIII. La prima fase di lavori prevede la rimozione da parte di Ama dei rifiuti dalle aree a verde – aiuole, spartitraffico e rotatorie – per consentire al Servizio Giardini di effettuare gli interventi di sfalcio e diserbo. Ama interverrà anche alla pulizia del sedime dagli sfalci, l’Ufficio decoro opererà al ripristino delle situazioni di criticità, mentre il Simu effettuerà una verifica puntuale di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, l’ispezione e lo svuotamento delle caditoie e il rifacimento della segnaletica laddove necessario. A coadiuvare le operazioni i Gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale competenti territorialmente. La prima tranche di interventi riguarderà il tratto di circa 2 km del vecchio tracciato della Tangenziale dalla Stazione Tiburtina – inizio Circonvallazione Nomentana all’altezza di via Lorenzo il Magnifico fino alla rotatoria di via Batteria Nomentana. È prevista la chiusura alla circolazione di questo tratto di strada dalle 23 di oggi 13 ottobre fino a cessata esigenza nella giornata di sabato 15 ottobre. L’operazione proseguirà tutta la prossima settimana in orario notturno e le ulteriori eventuali interdizioni al traffico per permetterne lo svolgimento verranno pubblicate sui portali della mobilità cittadina www.romamobilita.it e www.roma.luceverde.it