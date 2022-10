Roma, Cacciatore (EV): Valle Fontana, ruspe per uno scempio

Giovedì 13 ottobre 2022 - 13:16

Attenzione alle opere viarie

Roma, 13 ott. (askanews) – “A Valle Fontana è in atto uno scempio. Si sta per realizzare una strada, ufficialmente per migliorare il passaggio degli insediamenti agricoli spontanei, ma anche collegando un futuro centro sportivo che potrebbe invece avere valide alternative per la viabilità”. A denunciarlo il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore (Europa Verde) Presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti della Pisana.“La zona interessata dall’intervento – il quale ne distruggerebbe i requisiti naturalistici e ambientali – secondo il Piano Paesistico Regionale (approvato in questa Legislatura regionale dopo 22 anni di vacatio) fissa vincoli archeologici e paesaggistici, in uno scenario detto ‘paesaggio naturale di continuità. Questo non consente, sempre stando al Ptpr, la realizzazione di nuove opere per la viabilità locale. A livello di Piano regolatore di Roma – sottolinea – l’area ha una destinazione agricola ed è classificata ‘parco agricolo’. Una strada di notevole impatto con una sezione di sette metri di larghezza non rispetta certamente la vocazione di questo sito, in un quadrante in cui il verde è davvero una risorsa rara”.