Toscana, presentata in Consiglio regionale la Fiera di San Luca

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 17:52

A Impruneta dal 16 al 23 ottobre

Firenze, 12 ott. (askanews) – La millenaria manifestazione della Fiera di San Luca di Impruneta si svolgerà quest’anno dal 16 al 23 ottobre. A presentare l’edizione 2022, a palazzo del Pegaso, sono stati Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea legislativa toscana; Massimiliano Pescini, consigliere regionale; Matteo Aramini, vice sindaco del Comune di Impruneta; Chiara Bonechi per la Proloco.La Fiera di San Luca di Impruneta (Fi) è una delle più antiche fiere di bestiame di Europa, che si festeggia la settimana in cui cade la festa dei San Luca (18 ottobre)“Questa fiera è un’eccellenza dell’intera Toscana – ha detto Antonio Mazzeo -. L’edizione di quest’anno è il simbolo della ripartenza dopo anni difficili, rappresenta la socialità, la possibilità di conoscere le nostre tradizioni e portarle verso il futuro. È importante valorizzare realtà come quelle degli allevatori e degli agricoltori locali, che hanno sofferto particolarmente e che soffriranno nei prossimi mesi a causa del caro energia, e che devono essere sostenuti in ogni modo”.